Familie van vermoorde Nicky Verstappen (11): “We willen Jos Brech recht in de ogen kijken”

Na 20 jaar is er eindelijk een verdachte opgepakt in de zaak van het vermoorde Nederlandse jongetje Nicky Verstappen (11). Jos Brech nam de loop naar Spanje, maar kon zondag worden ingerekend. De familie van het slachtoffertje wil eindelijk antwoord op al hun vragen en daarbij Brech recht in de ogen aankijken.

Jos Brech. Vorige week woensdag kon er na 20 jaar een naam én gezicht op de vermeende moordenaar van Nicky Verstappen worden geplakt. Het levenloze lichaam van het jongetje werd in augustus 1998 teruggevonden op de Brunssumerheide, een natuurgebied in Nederlands-Limburg. Al die jaren konden de nabestaanden van Nicky het verlies niet verwerken, omdat de zaak onopgelost bleef.

Maar van de verdachte ontbrak ieder spoor. Hij werd in april door zijn familie als vermist opgegeven, nadat de ervaren bushcrafter aan een grote trektocht in Frankrijk begon en niets meer van zich liet horen. Zondag werd hij gevonden en ingerekend bij een commune even buiten het Spaanse Castelltercol.

In de ogen kijken

Deze week wordt hij uitgeleverd aan Nederland. Zo komt een confrontatie met de nabestaanden van Nicky dichterbij, want dat is wat de familie van het slachtoffer absoluut wil. Dat heeft misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die optreedt als woordvoerder van de familie, laten weten aan De Telegraaf. “De familie heeft mij laten weten dat zij de verdachte beslist willen aankijken.”

Wanneer dat zal gebeuren is nog niet duidelijk, maar de familie wil van Brech horen wat er met Nicky is gebeurd, zegt De Vries nog. “Wanneer, waar en hoe ze hem in de ogen kijken zal de toekomst leren, maar ze willen antwoord op hun vragen en daar hoort bij dat zij de verdachte willen zien”, klinkt het. “Berthie en Peter, de moeder en vader van Nicky, willen weten wat er in de laatste uren van hun zoon is gebeurd.”

