Het rapport van Wesley Moraes: hoe goed/belangrijk voor Club Brugge?

“De beste spits met wie ik ooit speelde”, riep spelmaker Hans Vanaken zondag. “Hij is ontzettend belangrijk voor onze manier van spelen”, wist coach Ivan Leko. Hoe goed Club-spits Wesley Moraes (21) wel is en hoe belangrijk voor blauw-zwart, beoordelen zesvoudig Belgisch topscorer Erwin Vandenbergh (59) en analist Eddy Snelders (59) op tien punten. De vergelijking met Romelu Lukaka is nooit ver weg.