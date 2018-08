Loting Croky Cup: nostalgische derby in Brussel, Antwerp tegen KV Mechelen als topaffiche

Om 12u werd door Wilfried Van Moer in het Belgian Football Centre in Tubize geloot voor de 1/16e finales van de Croky Cup.De wedstrijden worden gespeeld op 25, 26 en 27 september. In principe spelen de profclubs op verplaatsing maar het thuisvoordeel kan worden afgekocht of gaat automatisch naar de profclub indien het stadion van de amateurclub niet aan de opgelegde voorwaarden voldoet. KFC Duffel en FC MU Izegem-Ingelmunster bevinden zich in deze situatie.