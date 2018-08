Tijdens een staatsbezoek aan Zuid-Afrika heeft Theresa May getoond dat ze kan dansen. Toen de Britse premier een schooltje bezocht, werd ze door de leerlingen dansend onthaald, en ze kon het niet laten om mee te doen. In haar speech achteraf bedankte ze de jongeren nog. "Mag ik alle jonge mensen bedanken die me buiten verwelkomd hebben?", klonk het.