Politierechter Mireille Schreurs vindt verkeersboetes veel te hoog

Mireille Schreurs, al meer dan 25 jaar politierechter in Aalst, vindt dat de verkeersboetes in ons land te hoog liggen. Daarmee volgt ze het standpunt van collega-rechters die eerder al pleitten voor lagere boetes die dan wel consequent moeten geïnd worden.

“Iemand die in haalt over een witte volle lijn riskeert een boete van 240 euro, plus 200 euro voor het fonds tot hulp aan slachtoffers en de gerechtskosten. Totaal om en bij de 560 euro. Vluchtmisdrijf, zelfs zonder slachtoffers, kan je zelfs tot 1.920 euro kosten. Veel mensen verdienen dat zelfs niet per maand. Door die hoge boetes straf je bovendien niet alleen die chauffeur, maar ook zijn gezin. En dat kan toch niet de bedoeling zijn”, zei rechter Schreurs dinsdagochtend op Radio 1.

Mireille Scheurs, mevrouw Karel De Gucht, is meer dan 25 jaar politierechter in Aalst en zag in die tijd veel veranderen. Ook in de mentaliteit van chauffeurs. “Jongeren zijn zich veel meer bewust van het feit dat drinken en rijden niet samengaan. Ze zullen veel eerder een BOB aanduiden dan veertigers en vijftigers. Dat zien we aan de zaken die we in de rechtbank behandelen. Jongeren vergeten wel dat een jointje roken en dan rijden ook niet mag en dat het nog twee dagen na het roken traceerbaar blijft.”

“Ook het aantal vluchtmisdrijven ligt veel te hoog. Op sommige zittingen gaat ongeveer een derde van alle zaken over ongevallen met vluchtmisdrijf”, zegt ze.

De rechter vindt het verwerpelijk dat mensen hun verantwoordelijkheid ontlopen en vertrekken zonder de kosten te betalen. Maar anderzijds vindt ze dat de boetes in ons land wel veel te hoog liggen. “Zo hoog zelfs dat veel mensen het gewoon niet meer kunnen betalen.”

Het is overigens niet de eerste politierechter die de hoge boetes aankaart. Ook de Limburgse politierechters Paul Geukens en Theo Wilsens delen haar mening en pleiten voor lagere boetes die dan wel consequent geïnd worden. “Nu betalen veel mensen ze gewoon niet omdat ze het geld niet hebben.”

Toch ziet het er niet direct naar uit dat gehoor zal worden gegeven aan de oproep van de politierechters. Op 1 mei 2017 stegen de tarieven voor onmiddellijke inning voor overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan nog met 5%.