“Internationaal Gerechtshof niet bevoegd voor herinvoering sancties tegen Iran”

Het Internationaal Gerechtshof is niet bevoegd om zich uit te spreken over de herinvoering van de Amerikaanse economische sancties tegen Iran. Dat heeft de advocate van de Amerikaanse Staat dinsdag gezegd tijdens een zitting bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, waar Teheran een klacht heeft ingediend omdat Amerika “zijn internationale verplichtingen volgend uit het Amerikaans-Iraanse vriendschapsverdrag uit 1955 schendt”.

Iran trok vorige maand naar het Internationaal Gerechtshof om er klacht in te dienen tegen de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump trok de VS unilateraal terug uit het nucleair akkoord met Iran, de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, Duitsland en de EU uit 2015. De economische sancties die als gevolg van de deal waren ingetrokken, werden opnieuw van kracht.

Volgens Iran hebben de VS daarmee hun internationale verplichtingen geschonden, meer bepaald het Amerikaans-Iraanse vriendschapsverdrag uit 1955. Die tekst was eerder al de basis voor geschillen tussen Teheran en Washington waarbij het Hof in Den Haag werd ingeschakeld.

Maar “Iran heeft het bestaan van een basis die de competentie van het Hof moet staven onvoldoende vastgesteld”, zei de advocate van de Amerikaanse staat Jennifer Newstead dinsdag tijdens de tweede dag van de zittingen in Den Haag. De Iraanse delegatie had daar maandag gevraagd om alle sancties meteen op te schorten, omdat de economie “gewurgd” wordt door de Verenigde Staten. Volgens Newstead hoeft dat niet: het vriendschapsverdrag uit 1955 “laat de Verenigde Staten het recht om zulke beslissingen te nemen en zulke maatregelen te treffen om de nationale veiligheid te garanderen”, zei ze.

Het Internationaal Gerechtshof moet in principe binnen de twe maanden na het begin van de zittingen uitspraak doen over de voorlopige opschorting van de sancties, maar het kan jaren duren vooraleer er een definitieve beslissing is.