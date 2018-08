Advocaat van Jos Brech vraagt vrijlating: “Hij gedraagt zich normaal”

De Spaanse advocaat van moordverdachte Jos Brech vraagt de vrijlating van zijn cliënt. Volgens de raadsman gedraagt Brech zich “normaal” en zou hij alleen kunnen afreizen naar Nederland. Dat meldt de Limburger.

Iñigo Cobo Martinez, de Spaanse advocaat, van Brech meldt dat de verdachte moordenaar van Nicky Verstappen zich “normaal gedraagt voor iemand die in hechtenis zit”. De raadsman was er naar eigen zeggen enkel om toe te zien op de afhandeling van het Nederlandse uitleveringsverzoek voor de rechtbank van Madrid. De zaak werd snel behandeld, Brech verzet zich niet tegen zijn uitlevering.

Vrijlating

Omdat Brech zich “normaal” gedraagt, is er volgens de raadsman geen reden om de verdachte in hechtenis te houden, hij zou dan op eigen houtje afreizen naar Nederland. De rechter heeft dat echter geweigerd. Ze zei dat Brech al geruime tijd door Europa rondzwierf alvorens in Spanje op te duiken. Ook is Brech een ervaren bushcrafter, dat is iemand die lange tijd in de wildernis kan overleven.

Brech zit momenteel in de gevangenis in Barcelona. De Spaanse advocaat vermoedt dat hij snel uitgeleverd zal worden aan Nederland.