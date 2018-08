Ex-speler AA Gent en Sporting Charleroi nachtje in de cel na huiselijke twist

Kalilou Coulibaly, ex-speler van Sporting Charleroi en KAA Gent, heeft vorige week een nacht in de cel in Nantes doorgebracht. De Malinese spits werd door de politie in hechtenis genomen nadat buren getuige waren van een zware ruzie.

Volgens de lokale krant Ouest France kreeg Coulibaly vorige week het bezoek van een vrouw uit België, samen met een kind waarvan zij beweerde dat Coulibaly de vader is. Het zou tot een hoog oplopende ruzie zijn gekomen waarbij Coulibay de vrouw zou hebben bedreigd met een hamer. De feiten speelden zich af vorige week donderdagavond. Na tussenkomst van de politie moest de voetballer een nacht in hechtenis doorbrengen. Vrijdagochtend mocht hij na de nodige verhoren beschikken waarna hij werd opgepikt door de zoon van de voorzitter van FC Nantes, de club waarvoor Coulibaly momenteel voetbalt.

Coulibaly stond zaterdag trouwens gewoon in de basis tijdens de wedstrijd tegen Caen (1-1). Via de website van de club liet Coulibaly weten verbaasd te zijn door de aantijgingen. Hij meent recht in zijn schoenen te staan, te meer daar er geen klacht is ingediend tegen hem. Coubibaly benadrukt geen geweld te hebben gebruikt tegen de vrouw die intussen naar België is teruggekeerd.