Niks meer gehoord van je boete? Opgelet: binnenkort valt er een ‘bevel tot betalen’ in de bus en dat kost je bijna het dubbele

Weigerde je na verschillende aanmaningen een verkeersboete te betalen? En hoorde je nadien niets meer van politie of gerecht? Denk vooral niet dat ze je vergeten zijn. Vanaf eind dit jaar krijg je, weliswaar met enige vertraging, een bevel tot betalen in de bus. Die boete zal dan niet alleen ongeveer twee keer zo duur zijn. Negeer je ook dit betalingsbevel, dan kan de FOD Financiën het bedrag innen via je belastingen of kan in het slechtste geval je wagen zelfs aan de ketting worden gelegd.

Wie een boete van 58 euro in de bus krijgt voor een snelheidsovertreding en die onmiddellijke inning niet betaalt, krijgt normaliter een herinnering. Reageer je ook daar niet op, dan ontvang je een minnelijke schikking van het parket. Niet van 58 euro maar van 85 euro. Pas wanneer je dan nog altijd niet betaalde, dan werd je gedagvaard voor de politierechtbank. Maar daar komt binnenkort verandering in. Een bevel tot betalen vervangt het vonnis van de politierechter.

Alleen: het duurt nog even voor dat nieuwe systeem op volle toeren draait, omdat er een aantal technische aanpassingen moeten gebeuren aan de computersystemen. Slecht nieuws dus voor wie al enkele maanden niks meer gehoord van zijn boete en denkt dat het daarbij wel zal blijven. Niet alleen valt er binnenkort wel degelijk een bevel tot betaling in de bus, het zal je ook een pak meer kosten.

“In plaats van mensen voor de politierechtbank te dagvaarden, versturen we vanaf eind dit jaar een bevel tot betalen”, zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie. “Het kost je dan wel ongeveer het dubbele van de oorspronkelijke boete. Iemand die een onmiddellijk inning kreeg van 58 euro en niet betaalde, zal nu 114,75 euro moeten ophoesten.”

Een rood licht negeren kost je normaal 174 euro. Wie in het vervolg de onmiddelijke inning én de minnelijke schikking negeert, krijgt uiteindelijk een bevel tot betalen dat zo maar eventjes 517,25 euro kost. De boete verhoogt met 35 procent en daar komt nog eens 200 euro bij voor het solidariteitsfonds voor hulp aan slachtoffers. “Die bijdrage voor het slachtofferfonds is voor alle duidelijkheid louter van toepassing voor overtredingen vanaf de 3de graad (zware verkeersovertredingen of het rode stoplicht negeren, nvdr.) en pas in de fase van het bevel tot betalen. Er wordt geen bijdrage voor het slachtofferfonds gevraagd bij de onmiddellijke inning of de minnelijke schikking”, zegt Landsheere.

Wie dat bevel tot betalen ook naast zich neerlegt, krijgt niet de kans om het te gaan uitleggen aan de politierechter maar krijgt het meteen aan de stok met de FOD Financiën. Zij kunnen het verschuldigde bedrag afhouden van je belastingen. En bij een wegcontrole kan de douane je wagen zelfs aan de ketting leggen tot wanneer er betaald is. “De burger kan wel een afbetalingsplan vragen bij de fiscus indien hij zijn boete niet in een keer kan betalen.”

“Het nieuwe systeem kadert in een plan om de rechtbanken een beetje te ontlasten zodat zij zich met de meer complexe dossiers kunnen bezighouden. Het invoeren van het bevel tot betalen is pas rond de jaarwisseling voorzien. Lopende dossiers worden dus voorlopig in de koelkast gestopt. Maar geloof me, niemand ontsnapt aan zijn boete”, benadrukt Edward Landtsheere.