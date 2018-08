Trump valt nu ook Google aan: zoekresultaten over hem zijn “gemanipuleerd”

Donald Trump is ontevreden over de internetzoekmachine Google. “Zoekresultaten naar ‘Trump News’ laten enkel de meningen/verslaggeving van Fake New Media zien”, vindt hij.

Trump gaat nog verder: “Met andere woorden: ze hebben de zoekresultaten gemanipuleerd.” Volgens de Amerikaanse president worden Republikeinse/conservatieve en ‘eerlijke’ media stilgezwegen.

Het lijkt erop dat de president is geschrokken toen hij naar nieuws over zichzelf zocht via Google. “96 procent van de resultaten over ‘Trump News’ komen van nationale linkse media. Erg gevaarlijk”, zegt hij.

“Google en andere onderdrukken stemmen van conservatieven en verbergen informatie en nieuws die goed zijn. Ze controleren wat we kunnen en niet kunnen zien. Dit is een ernstige situatie. Dit wordt aangepakt.”

Eerder deze maand stelde Trump al dat sociale media bepaalde stemmen negeren. Ook toen zei hij dat hij dat niet zou laten gebeuren. “Ze pakken de opinies aan van vele mensen van RECHTS, terwijl ze tegelijkertijd niets doen met andere”, klonk het. “Censuur is een heel gevaarlijk ding en absoluut onmogelijk om toezicht op uit te oefenen.”