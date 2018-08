Verlaten dolfijn kwijnt weg in verwaarloosde zoo: “Ze is een symbool voor alle dieren in gevangenschap” Video: Reuters

Een dolfijn die werd achtergelaten in een gesloten dolfinarium beroert de gemoederen in Japan. Het dier werd in 2005 gevangen en verbleef sindsdien in een dierenpark in de Japanse stad Choshi, maar die zoo sloot in januari de deuren. De vrouwelijke tuimelaar krijgt nog steeds eten, maar kwijnt weg in haar eentje. Burgers, actievoerders en dierenvrienden eisen dat er iets gebeurt om de dolfijn te redden, maar de eigenaar van het dier laat niks meer van zich horen.

De dolfijn - die de bijnaam Honey kreeg - zit samen met enkele pinguïns, een school vissen en tientallen reptielen in het verlaten dierenpark ten oosten van Tokio. Honey werd in 2005 gevangen genomen in Taiji, een Japanse haven die berucht is voor de jaarlijkse jacht op dolfijnen. Jagers drijven dolfijnen bijeen in een inham, vangen levende dolfijnen om te verkopen en doden anderen voor consumptie.

Sinds de Oscarwinnende documentaire the Cove - waarin Taji uitvoerig wordt besproken - in 2009 in zalen verscheen, besloot de Japanse vereniging voor dierenparken om geen dolfijnen meer te kopen die op die manier werden gevangen.

De controversiële jacht werd aangekaart in the Cove, een film die voormalig dolfijnentrainen Ric O’Barry volgt Foto: Reuters

Maar ondertussen kwijnt Honey de dolfijn weg in een piepklein zwembad in een vervallen gebouw. De eigenaar besloot de boeken van het dolfinarium dicht te doen omdat er “minder bezoekers over de vloer kwamen” door de aardbeving van 2011 en de daaropvolgende nucleaire crisis.

“Duidelijke tekens van stress”

De dieren krijgen nog steeds eten van enkele voormalige personeelsleden, maar worden verder verwaarloosd. Pogingen van dierenrechtenactivisten en het stadsbestuur van Choshi om de eigenaar te pakken te krijgen, draaiden telkens op niets uit, zelfs niet toen een hotel in de buurt aanbood om Honey een nieuwe thuis te geven.

“Ik zie Honey als een symbool voor alle dieren die in gevangenschap leven en worden tentoongesteld aan het publiek”, klinkt het bij Animal Right Center in Japan. “Toen we het dierenpark inspecteerden, zagen we duidelijke tekens van stress en kon ze haar hoofd amper boven water houden.”

De beelden van de eenzame dolfijn en bestofte pinguïns zorgen voor heel wat commotie toen ze werden gedeeld via sociale media. Intussen is er een campagne opgestart op Twitter en worden er druk foto’s gedeeld van de dolfijn met het bijschrift “Red Honey”.