KMI bestempelt droogte als uitzonderlijk

Brussel - Het KMI bestempelt de droogte in de lente en de zomer van 2018 in Vlaanderen als uitzonderlijk. Een gelijkaardige droogte komt maar eens in de 20 jaar voor.

De uitzonderlijke situatie heeft zich tussen 2 juni en 6 augustus voorgedaan in alle 308 Vlaamse gemeenten, zo blijkt uit een analyse van het KMI die Belga kon inkijken. In juni en juli was er volgens het KMI een “groot, gegeneraliseerd neerslagtekort”. Met de beoordeling van het KMI is een van de voorwaarden voor de erkenning als landbouwramp vervuld.

Iedereen die de afgelopen maanden in het land was, heeft het zelf kunnen ondervinden. De maanden juni en juli waren warm en kurkdroog. Zo warm en droog dat records sneuvelden en dat er moest ingegrepen worden op het waterverbruik.

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) startte ook de procedure om de droogte te laten erkennen als landbouwramp. Maar daarvoor was onder meer een officieel advies nodig van het KMI. Dat advies is nu klaar en bevestigt dat het in de periode tussen 2 juni en 6 augustus “uitzonderlijk” droog was en dat in alle 308 Vlaamse gemeenten.

Schadevaststellingscommissies

Zo viel er in juni maar 22 procent van de normale hoeveelheid neerslag en in juli zelfs maar 13 procent. De kaarten met de neerslaghoeveelheden tonen volgens het KMI aan dat er in juni en juli “een groot, gegeneraliseerd neerslagtekort was”. De ‘terugkeerperiode’, zeg maar de frequentie, van zo’n droogte is eens om de 20 jaar. “De uitgevoerde analyse toont aan dat in alle gemeenten van het Vlaamse gewest de terugkeerperiode van 20 jaar bereikt of overtroffen werd”, staat te lezen in het KMI-rapport.

Nu de droogte door het KMI officieel als uitzonderlijk is bestempeld, is meteen de eerste voorwaarde voor de erkenning van de droogte als landbouwramp een feit. Naast het advies van het KMI moet er ook een financiële voorwaarde vervuld worden. Die voorwaarde bepaalt dat er voor minstens 1,24 miljoen euro totale schade moet zijn en voor gemiddeld 5.580 euro schade per dossier. Die beoordeling kan pas gemaakt worden nadat de gemeentelijke schadevaststellingscommissies klaar zijn met de inventarisatie van de schade op hun grondgebied. Dat zal volgens het kabinet-Schauvliege wellicht binnen een aantal weken zijn.