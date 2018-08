De ene Hitlergroet na de andere, heksenjacht op buitenlanders en een tekort aan politie: het is chaos in Chemnitz

De afgelopen nachten heerste er chaos in de straten van het Oost-Duitse Chemnitz. Demonstranten (onder wie veel extreemrechtsen) en tegenbetogers gingen er de straat op nadat een 35-jarige Duitser overleed na een vechtpartij met twee buitenlandse jongemannen. Dat leidde tot een agressieve sfeer met gewonden tot gevolg. En de politie? Die stond erbij en keer ernaar. “Een tekort aan personeel”, klinkt het.

Een onderzoek naar tien personen die de Hitlergroet brachten en nul arrestaties. Zover staat de lokale politie momenteel na twee nachten vol rellen en protest in Chemnitz. De onrust begon zondag, toen een 800-tal mensen op straat kwamen om te demonstreren tegen criminele buitenlanders. Aanleiding is de dood van een 35-jarige Duitser, na een handgemeen met twee jongeren van Iraakse en Syrische origine. Daarbij werden personen van buitenlandse origine achtervolgd en aangevallen. “Een heksenjacht die geen plaats heeft in onze rechtsstaat”, zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert daarover.

De anti-islambeweging Pegida en de extreemrechtse partij AfD riepen maandagvoormiddag op tot nieuwe demonstraties. Duizenden extreemrechtse betogers en tegenbetogers gingen de straat op. Daarbij werden nazistische en discriminerende leuzen gebezigd en met allerlei spullen heen en weer gegooid. Uiteindelijk vielen daarbij twintig gewonden, onder wie twee agenten.

Niet genoeg manschappen

Een politiewoordvoerder moest achteraf bekennen dat de lokale autoriteiten over onvoldoende manschappen beschikken om een dergelijke situatie het hoofd te bieden. Daardoor hielden de 591 agenten maandagavond de groepen zo goed en kwaad als het ging uit elkaar, maar moesten ze toestaan dat er personen op enkele meters afstand de ene na de andere Hitlergroet brachten.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft ondertussen laten weten dat de federale politie de lokale collega’s gaat ondersteunen. “De politie van Saksen (de deelstaat waarin Chemnitz ligt, nvdr.) bevindt zich in een lastige situatie”, zei hij. Het aantal agenten zal “aanzienlijk verhoogd worden” de komende dagen en weken, bevestigde landelijk politiecommissaris Jürgen Georgie.

Rechtse regio

Die maatregel komt niet als een verrassing. Saksen heeft namelijk een erg rechtse reputatie, verklaart professor Dirk Rochtus, docent Internationale Politiek en Duitse Geschiedenis aan de KU Leuven, tegen VRT NWS. De deelstaat behoorde tot de communistische DDR en gold toen als het meest geïndustrialiseerde gewest. Na de Duitse eenwording begon echter een periode vol fabriekssluitingen en werkloosheid. Dat leidde tot frustratie onder de bevolking. Hoewel de situatie inmiddels aan de beterende hand is, voelen veel bewoners zich in de steek gelaten door de (lokale) regeringen.

De komst van buitenlanders, bijvoorbeeld de nodige politiek vluchtelingen, zorgen voor extra spanningen, omdat veel bewoners het idee hebben dat de overheid niet optreedt tegen wat zij zien als een negatieve verandering.