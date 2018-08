Waarom u in self-carwash van onderen naar boven moet hogedrukwassen

Uw auto wassen? Dan begin je toch met het dak en daalt zo af. Waarom staat er dan in de handleiding op de muur van de carwash: Neem de hogedruklans en spuit uw wagen van onderen naar boven af?

De volgende maal dat u met uw wagen naar de self-carwash gaat, moet u er maar eens op letten: bijna in alle carwashes staat dezelfde richtlijn op de muur, bij de optie “hogedrukwassen”: Spuit de wagen van onderen naar boven af!

Alle andere handelingen - inzepen met de schuimlans of de -borstel, spoelen, hotwaxen en glansspoelen - moeten van boven naar onderen gebeuren. Alleen bij de optie “hogedrukwassen” - dus wassen met de hogedruklans - moet u van onderen naar boven werken.

Zeep

Nogal wat uitbaters van self-carwashes weten zelf niet waarom die richtlijn daar hangt. Reggy Smet, zaakvoerder van Pro Wash dat carwashes plaatst, weet het wel:

“Wanneer je kiest voor de optie “hogedrukwassen” zit er ook een zeepconcentratie in het water dat je op je wagen spuit. Wanneer dat water in druppels afloopt, zou die zeepconcentratie in de carrosserie kunnen inwerken. Dat gevaar bestaat vooral bij oudere wagens. Om dus te verhinderen dat de lak van je carrosserie wordt aangevreten, hangt die richtlijn op de muur van self-carwashes.”