Belgische winnaar van 107 miljoen euro met Euromillions heeft zich gemeld

Onze landgenoot die vorige week de jackpot van 107 miljoen euro won met Euromillions, heeft zich gemeld bij de Nationale Loterij. Het gaat om een jonge man uit Vlaanderen die al meespeelt sinds het prille begin.

Na een gat in de lucht te hebben gesprongen, heeft de jongeman zich gemeld bij de Nationale Loterij om zijn winstbedrag te incasseren. Het gaat om een jackpot van niet minder dan 107.839.228 euro.

De jonge Vlaming speelde al mee met Euromillions sinds het prille begin in 2004. De geluksvogel wenst verder anoniem te blijven, maar wou wel prijsgeven dat hij een fervent bezoeker is van festivals en graag witloofgratin eet.

Hij wil vooral zijn kinderen mee laten genieten van het winstbedrag en een deel ervan aan goede doelen schenken. Verder heeft hij ook een boodschap voor de andere spelers: blijven hopen en proberen.

Derde grootste bedrag

De jongeman heeft daarmee het derde grootste bedrag ooit met Euromillions in België gewonnen. Het grootste bedrag ooit in ons land was 168 miljoen euro in oktober 2016. De tweede grootste Belgische winst was 153 miljoen euro in juni 2017.

Euromillions bestaat intussen 14 jaar en sinds de start zijn er al 31 Belgische winnaars die de jackpot gewonnen hebben.