Usain Bolt zegt wat hij zo moeilijk vindt aan profvoetbal én krijgt stevige kritiek: “Kan hij wel wat met een bal?”

Usain Bolt timmert bij het Australische Central Coast Mariners aan een carrière als voetballer. Maar de snelste man uit de geschiedenis geeft toe dat hij moeilijkheden ondervindt om zich aan te passen aan het ritme van het profvoetbal.

De 32-jarige Jamaicaan was het als sprinter gewend om op de piste korte intense inspanningen te leveren. In het voetbal gelden voor spelers andere vereisten.

“Het moeilijkste vind ik dat je constant moet stoppen en weer vertrekken. Ik ben het niet gewend om snelheid te winnen, dan weer te vertragen om vervolgens weer te versnellen”, vertelde hij dinsdag na een training. “Maar alles is een kwestie van oefenen en gewoonte kweken. Ik heb tijd en blijf hard werken.”

Bolt sloot zich eerder deze maand aan bij de Mariners, waar hij voor “onbepaalde tijd” op proef is. Vrijdag komt de achtvoudige olympische kampioen mogelijk een eerste keer officieel in actie tijdens een oefenduel tegen een amateurclub.

“Ik neem aan dat hij enkele minuten zal meespelen”, verklaarde coach Mike Mulvey, die ook weet dat de fans uitkijken naar Bolts debuut. De wedstrijd zal rechtstreeks worden uitgezonden via betaal-tv.

“Ik zal zeker wat nerveus zijn”, blikte Bolt vooruit. “Het gaat niet meer om een wedstrijd voor het goede doel. Ik verwacht foutjes te maken maar ik ga alles geven en hoop trots te kunnen zijn op mezelf.”

Foto: REUTERS

Kritiek

Ondertussen kregen de Mariners en Bolt wel kritiek. “Het hangt van Bolt zelf af maar als je de competitie wil verbeteren, dan moet je kwaliteit brengen”, aldus Marco Kurz, de coach van Adelaide United. “Hij moet dus meer kwaliteit brengen dan de spelers die hier al zijn. Daar gaat het voor mij over. Als het enkel gaat om meer supporters naar stadions te lokken, dan is dat de verkeerde aanpak.”

“Waarom de wedstrijdkernen niet uitbreiden naar achttien spelers?”, vraagt Kurz zich luidop af. “Dan kan je twee jonge spelers meenemen en speeltijd gunnen. Want voor mij is het grote doel van deze competitie om jonge Australiërs op te leiden, niet om een sprinter op hun positie te zetten. Hij mag dan wel snel genoeg zijn, ik weet niet of hij wat kan met een bal. Ik ken hem dan ook als perfecte loper, niet als een voetballer.”