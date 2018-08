Mathias Bossaerts ruilt Oostende voor Nederlandse tweedeklasser NEC

Oostende - Mathias Bossaerts is geen speler van KV Oostende meer. De 22-jarige verdediger zette dinsdag zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen bij de Nederlandse tweedeklasser NEC Nijmegen.

Bossaerts werd als jeugdspeler als een toptalent beschouwd. Manchester City haalde hem op 16-jarige leeftijd weg bij RSC Anderlecht, maar bij de Premier Leagueclub kon hij niet doorbreken. In 2016 haalde Oostende de Antwerpenaar terug naar België maar ook bij de kustploeg kon de centrale verdediger zich niet doorzetten. Hij speelde er slechts een handvol wedstrijden en paste evenmin in de plannen van de nieuwe trainer Gert Verheyen.

Bij NEC hoopt Bossaerts zijn carrière opnieuw te lanceren. “Ik ben blij bij NEC te zijn”, zegt hij op de website van zijn nieuwe ploeg. “Ik heb in een vroeg stadium al contact gehad en de plannen, in combinatie met het enthousiasme en de vasthoudendheid van iedereen bij de club, hebben me voor deze stap doen kiezen. NEC is een mooie club met een trouwe achterban en ik kijk er naar uit om hier wedstrijden te mogen gaan spelen.”

Remco Oversier, technisch directeur van NEC, zegt in het potentieel van Bossaerts te geloven. “Met Mathias halen we een sterke centrale verdediger, die ondanks zijn nog jonge leeftijd al veel heeft meegemaakt, hoogtepunten, maar ook zware tijden. De afgelopen jaren zijn voor hem niet verlopen zoals hij had gehoopt, maar wij zijn er van overtuigd dat wij zijn potentieel tot wasdom kunnen laten komen. Wij geven Mathias hier alle tijd en ruimte voor, zodat we de komende seizoenen veel plezier aan hem gaan beleven.”