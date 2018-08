Opgelet! Deze valse site doet zich voor als nieuwsblad.be en probeert je kredietkaartgegevens te ontfutselen

Oplichters hebben een valse site gemaakt die het gemunt heeft op de lezers van Het Nieuwsblad Online. De site lijkt als twee druppels water op de onze en belooft je een Samsung Galaxy S9 voor maar één euro. Niets is echter minder waar, de site probeert namelijk je kredietkaartgegevens te ontfutselen. Onze IT-diensten lossen dit probleem op.

Oplichters zijn erin geslaagd om via een valse Google-advertentie een phishingsite te lanceren. De site lijkt als twee druppels water op die van Het Nieuwsblad. De valse site belooft je na betaling van 1 euro een dure smartphone. Volgens de site is de actie “getest en goedgekeurd door de redactie”. Er staat zelfs een ‘getuigenis’ van een lezer die de telefoon enkele dagen later in zijn bus zou hebben ontvangen. Dit is allemaal nep.

(lees verder onder de foto)

De nepsite lijkt als twee druppels water op Het Nieuwsblad Online.

Wie toch doorklikt, wordt gevraagd om zijn kredietkaartgevens in te vullen. Als je dat doet, krijg je geen smartphone, maar wel een duur abonnement voor ‘Chattertune.com’. Dat is een entertainmentwebsite voor muziek, films en games.

Als je de valse site van dichterbij bekijkt ziet dat er aantal dingen niet kloppen. De artikels zijn enkele weken oud, de opmaak is wat raar en de ‘N’ bovenaan ontbreekt. Ook klopt de URL niet. Daar zie niet ‘nieuwsblad.be’ staan, maar wel met het domein van de fraudeur. Enkel wanneer de URL (het webadres) begint met ‘https://www.nieuwsblad.be/...’ heb je te maken met een legitieme site.

Check altijd de URL van twijfelachtige sites.

Onze diensten en veiligheidsexperts zijn op de hoogte van het probleem. “We hebben de nodige stappen ondernomen en hebben dit gerapporteerd bij Google. Ze gaan de advertentie op heel korte termijn verwijderen.”, klinkt het bij onze IT-diensten.

Hebt je je gegevens toch ingevoerd op de valse site? Neem dan contact op met onze klantendienst op 02 790 21 15 of via deze link.