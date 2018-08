Jamie Vardy stopt (zo goed als) na amper drie jaar en 26 interlands bij Engeland: dit was zijn mooiste goal

Jamie Vardy is niet langer beschikbaar voor de Engelse nationale ploeg. De 31-jarige spits van Leicester City heeft bondscoach Gareth Southgate van zijn beslissing op de hoogte gebracht. Vardy wil zich voortaan concentreren op zijn club en daarnaast meer tijd vrijmaken voor zijn familie.

“Eerlijk gezegd ben ik hier al een tijdje mee bezig”, zegt hij in de Guardian. “Ik word er niet jonger op en hij (Southgate) wil meer op de jeugd inzetten. Dat kon je al merken op het WK. We haalden er de halve finales, ons beste resultaat ooit op vreemde bodem. Ik heb Gareth dus gezegd dat ik er best mee ophoud, zeker als je weet welke weg hij wil inslaan.”

Southgate antwoordde Vardy dat de spits volgens hem “nog veel te bieden heeft” en de twee beslisten “de deur niet volledig te sluiten”. Toch wil Vardy alleen depanneren als de nationale ploeg door een extreme blessurelast wordt geplaagd, aldus de Guardian.

Vardy maakte in 26 interlands zeven goals voor The Tree Lions, waaronder deze prachtige hakgoal in een vriendschappelijke interland tegen Duitsland;

Op het WK in Rusland kwam de aanvaller vier keer in actie. Hij speelde de volledige groepsmatch tegen België maar bleef op de bank in de kleine finale tegen diezelfde Rode Duivels. Twee keer verloren de Engelsen (0-1 en 0-2).

Ook Cahill stop

Gary Cahill stopt als international bij Engeland. De 32-jarige verdediger vindt dat het tijd is om plaats te maken voor de jonge garde en vroeg aan bondscoach Gareth Southgate om hem niet meer op te roepen voor de Nations League-wedstrijd tegen Spanje en de vriendschappelijke interland tegen Zwitserland.

"Ik denk dat het tijd is om een stapje opzij te zetten", liet Cahill weten op de website van zijn club Chelsea. "Ik ben heel trots op wat ik bereikt heb: meer dan 60 caps, zelfs een paar keer kapitein van mijn land geweest. Dat was een hele eer." Cahill liet wel weten dat hij openstaat voor een (tijdelijke) terugkeer mocht het door onvoorziene omstandigheden echt niet anders kunnen. "Als ze mij écht nog nodig hebben, zal ik er weer staan."

Cahill speelde 61 interlands voor Engeland, waarin hij vijf keer scoorde. Hij nam deel aan twee WK's (2014 en 2018) en één EK (2016). Het EK van 2012 zag hij aan zijn neus voorbij gaan nadat hij in een vriendschappelijke interland tegen België gebleseeerd raakte na een duw van Dries Mertens.