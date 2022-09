September is spinnenmaand. Niet omdat er dan zoveel meer zijn, wel omdat de huisspinnen dan volwassen worden en op stap gaan, op zoek naar een vrouwtje. Zo komen ze al eens bij jou in huis terecht. Welke soorten je er tegenkomt, of ze gevaarlijk zijn en hoe je kan vermijden dat ze in je living komen wonen: we zochten het voor je uit.