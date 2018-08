Maleisië wil meer getuigen horen over dood Nederlands model Ivana Smit

De rechter in Maleisië wil meer getuigen horen over de dood van het Nederlandse model Ivana Smit. De al weken durende procedure zou woensdag worden afgerond, maar de zaak gaat verder vanaf half september. Dat meldt advocaat Sébas Diekstra van de nabestaanden van Smit, die balen van het lange uitstel. De rechtbank in Kuala Lumpur wil nog de chef van de Maleisische patholoog als getuige horen, evenals de onderzoeksleider.

De chef-patholoog was destijds bij de autopsie van Smit aanwezig. Hij is de de baas van de relatief onervaren patholoog die maandag haar verklaringen over haar onderzoek introk. Zij had gezegd dat Smit nog enkele minuten moet hebben geleefd na haar val van het balkon. Een Nederlandse patholoog denkt echter dat Smit al dood was voordat ze viel. Het uitstel duurt zo lang, omdat de chef dan pas terug is van de pelgrimstocht naar Mekka.

balkon laat onderzocht

Ook de onderzoeksleider moet getuigen. Hij is verantwoordelijk voor het gehele onderzoek. Dinsdag zei een forensisch rechercheur dat het balkon pas een week na de val is onderzocht. Diekstra vindt dat onvoorstelbaar. De man zei in het verhoor verder dat hij alleen maar “zichtbare sporen” heeft onderzocht. Hij erkende dat hij sporen kan hebben gemist en wilde niet antwoorden op de vraag of hij zich aan de richtlijnen heeft gehouden.

De rechtbank verhoorde sinds 8 augustus tal van betrokkenen om te achterhalen of de dood van de achttienjarige Nederlandse al dan niet een misdrijf is. Onder anderen familieleden, rechercheurs en pathologen kwamen aan het woord. Het Amerikaanse echtpaar met wie Smit de fatale avond was gaan stappen en met wie ze mee naar huis is gegaan, kwam niet opdagen voor verhoor.