Ex-werknemer niet verrast door hoteldoden: “ik werd er zelf meteen ziek”

Sean Mcloughlin noemt het Egyptische hotel Steigenberger Aqua Magic in Hurghada een dodenval. Vorige week overleed er een Brits koppel. “Het hotel nam een loopje met de hygiënische voorschriften. Ik was er zelf ook meteen ziek.”

Sean McLoughlin werkte in 2013 twee maanden in het bewuste hotel. “Ik zag er met mijn eigen ogen hoe ze te werk gingen in de keuken. Alle groenten werden er gewassen met kraantjeswater. In Egypte is het kraantjeswater niet drinkbaar. Je moet het koken voor je het in de keuken gebruikt. Toen ik dat vertelde, lachten ze me uit en deden vrolijk verder. In de eerste negen dagen dat ik er werkte, was ik tweemaal ziek van het eten.”

McLoughlin zag ook hoe het hotel omging met technische mankementen. “Wanneer er iets was met de boilers, kwamen er kerels langs die niets van boilers afwisten. Ze deden maar wat en niemand van de directie die er iets over zegde.”

Na twee maanden hield McLoughlin zijn job bij het Steigenberger Aqua Magic-hotel voor bekeken. “Ik verdiende er amper iets.”

Dochter getuigt

Vorige week overleed het Britse koppel John Cooper (69) en zijn echtgenote Susan (63) tijdens hun verblijf in het Egyptische hotel Steigenberger Aqua Magic. In een interview met de BBC vertelde dochter Kelly Ormerod wat er precies is gebeurd.

Na het avondeten ging Kelly’s dochter slapen op de kamer van de grootouders. Ze spoten parfum omdat ze vonden dat er een vreemde geur hing. Door die parfumgeur kon Kell’s dochter niet slapen. Haar grootvader bracht haar om 01.30 uur terug naar de moeder. “Hij was toen nog kerngezond”, vertelt Kelly aan de BBC. Toen haar ouders niet opdaagden voor het ontbijt, schoot Kelly paniek. Toen ze naar de kamer van haar ouders ging, lag haar moeder stil op bed en wankelde haar vader naar de deur. Beide ouders hadden die nacht flink overgegeven.

Toen de hulpdiensten arriveerden, probeerden ze eerst de vader te reanimeren. Maar alle hulp kwam te laat. Haar moeder kreeg een baxter en werd naar het ziekenhuis overgebracht waar ze kort na aankomst overleed.

Over acht dagen verwacht reisorganisator Thomas Cook de resultaten van het onderzoek.