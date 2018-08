Laatste koning van Bulgarije (een Van Saksen-Coburg) reageert verbitterd op verlies van bezittingen

Simeon II van Saksen-Coburg, de laatste koning van Bulgarije en verwant aan de Belgische koninklijke familie, reageert verbitterd op de uitspraken van de rechtbanken die hem dwingen om zijn eigendommen terug te geven aan de Bulgaarse staat. Het zou niet mooi zijn om “hem tot een tweede ballingschap te dwingen”, zei hij volgens Bulgaarse media.

De nu 81-jarige Simeon werd in 1943 als zesjarige gekroond tot koning van Bulgarije. Drie jaar later, in 1946, werd de monarchie bij referendum afgeschaft en vertrok de koning in ballingschap. Pas in 1996, zes jaar na de val van het communisme, keerde hij terug naar zijn land, waar hij een politieke partij oprichtte. In 2001 werd hij verkozen tot eerste minister, een functie die hij vier jaar zou uitoefenen.

Eind jaren 90 kregen Simeon en zijn zus de koninklijke bezittingen terug die het communistisch regime hen had afgenomen, na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Na meerdere rechtszaken heeft Simeon de kastelen, herenhuizen en landerijen van zijn familie in Bulgarije opnieuw verloren. Vorige week besliste een rechtbank nog dat hij het kasteel Wrana in Sofia aan de staat moet teruggeven.

Simeon zegt triestig te zijn omdat hij “aan het einde van zijn leven met door om het even wie bedachte valse vorderingen gepest wordt”.