De kogel is door de kerk: er komt een nieuwe muur in Berlijn

Berlijn krijgt dit najaar een stad in de stad. Het dictatoriale DDR-gebied wordt van de rest van de Duitse hoofdstad gescheiden door een (uiteraard Berlijnse) muur. Een en ander bleek bij de voorstelling dinsdag van het film- en kunstproject ‘DAU Freiheit’, een project dat voorheen in nevels was gehuld. Een volledige toestemming van alle overheden is er nog niet, meldde organisator Thomas Oberender, intendant van de Berliner Festspiele.

Voor een bezoek aan de ‘stad in de stad’, dat in de woorden van Oberender “geen Disney-DDR” mag worden, zullen dagelijks 1.500 tot 3.000 “visa” worden uitgereikt, vanaf 15 euro het stuk. De organisatoren willen het gevoel opwekken van een reis naar een vreemd land en een gevoel van het verlies aan vrijheid. Dat “vreemd land” is niet zomaar een kloon van wijlen de DDR of de Sovjet-Unie.

Centraal in het gebeuren staat het filmproject van de 43-jarige Rus Ilja Chrzjanovski.

Aan ‘DAU’ werkten ook bekende namen mee, onder wie muzikanten als Brian Eno en de Engelse groep Massive Attack, filmregisseur Tom ‘Lola Rennt’ Tykwer, performance-kunstenaars Marina Abramovic en Carsten Höller, pianist Igor Levit en streetaart-legende Banksy.

Curator Nina Pohl van het Schinkel-paviljoen, dat zijn medewerking aan het gebeuren heeft toegezegd, hoopt op een ‘Skandal im Sperrbezirk’ (letterlijk: ‘Schandaal in de Prostitutievrije Zone’, naar de bekende song van de Spider Murphy Gang) en zei dat het project bijwijlen herinnert aan het werk van Joseph Beuys en Christoph Schlingensief.

Centrale plaats voor het filmonderdeel van het gebeuren wordt het Kronprinzenpalais langs de boulevard Unter den Linden. De artificiële stad ziet het licht in een wijk rond de Staatsoper. Voorts wordt een Shakespeare Theatre opgebouwd en zullen verspreid over de stad andere gebeurtenissen plaatsvinden.

Als datum voor de wereldpremière in Berlijn is voor 12 oktober gekozen. De fake-muur zal op 9 november gesloopt worden, dag op dag 29 jaar na de échte val van de Muur.