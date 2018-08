Moeder en slachtoffer racistische vechtpartij getuigen: “Niemand deed iets, maar als het een blanke was geweest...”

Aarschot - De 15-jarige Leroy A. uit Aarschot is zondagnamiddag slachtoffer geworden van schokkend, zinloos en racistisch geweld in het station van Aarschot. Beelden van de feiten zijn als een lopend vuurtje rondgegaan op Facebook. Intussen is een gerechtelijk onderzoek geopend voor slagen en verwondingen met racistisch motief. De burgemeester van Aarschot reageert verbolgen. Hij is van overtuiging dat het opruiende taalgebruik van “extremistische en populistische” politici en zulke racistische incidenten verband kunnen houden.

“Ik zwaaide naar een vriendin aan de overkant”, doet slachtoffer Leroy A. het relaas van de feiten. Plots werd de jongeman langs achteren geduwd door een man, die later Jonas V. (35) uit Aarschot bleek te zijn. “Hij vroeg me brutaal wanneer de trein kwam. Omdat ik het antwoord niet wist, werd hij verbaal agressief. Meermaals heb ik hem gevraagd me met rust te laten, maar ze wisten niet van ophouden. Het was heel duidelijk dat ze onder invloed waren.”

Behalve Jonas V. mengden ook twee vrouwen, zijn 31-jarige vriendin en een 43-jarige, zich in de discussie. Op de beelden is te zien hoe ze de tiener allerlei racistische verwijten naar het hoofd slingeren. Plots greep Jonas V. de jongen langs achteren vast en duwde hem op de sporen. “Op dat moment werd op de radio omgeroepen dat er een trein op komst was. Ik verstijfde helemaal en sloeg in paniek. Ik ben dan rechtgestaan en heb die man enkele klappen gegeven. Ik was helemaal over mijn toeren”, aldus Leroy, die les volgt in het buitengewoon onderwijs.

(lees verder onder de video)

Zijn mama Ana is helemaal van de kaart door het incident. “Niemand kwam mijn zoon te hulp”, aldus de vrouw van Dominicaanse afkomst. “Ze stonden er allemaal maar wat op te kijken. Mocht daar een blanke man op de sporen hebben gelegen, dan hadden ze allicht wel ingegrepen. Mijn wereld is ingestort. Zijn zus Blanco kreeg een steen naar het hoofd gegooid, maar zij heeft erger kunnen voorkomen door die vrouwen van Leroy weg te houden. Wat zou er gebeurd zijn mocht op dat moment een trein zijn gepasseerd?” Bleek dat verantwoordelijken in het station de IC-trein van Luik naar Leuven al hadden tegengehouden toen ze het geweld opmerkten.

Intussen zit Leroy thuis met een pijnlijke nek, rug en enkel. “Ik weet niet of ik volgende week maandag naar school ga. Echt, ik ben bang van die mensen. Die man bedreigde me nog door te zeggen dat hij me wel zou vinden. Vannacht deed ik geen oog dicht door de stress. Ik ben bang dat ze me zullen opwachten na schooltijd”, aldus nog Leroy. De jongeman beleefde naar eigen zeggen een leuke en lange vakantie bij zijn zus in Londen. Pas zaterdag, een dag voor de feiten, werd hij thuis terug afgezet. Op het moment van de feiten was hij met een zus op weg om voor haar een retourticket naar het Verenigd Koninkrijk te boeken.

Verdachten geïdentificeerd, 35-jarige man aangehouden

Politie en parket tillen zwaar aan de feiten, er is dan ook een gerechtelijk onderzoek geopend op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met racistisch motief. Intussen zijn de drie verdachten geïdentificeerd. De 35-jarige man, Jonas V. is kort na de feiten aangehouden in de toiletten van het station. Eén van de vrouwelijke verdachten, de veertiger uit Aarschot, bood zich ’s avonds zelf aan bij de politie. Beide verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De man werd aangehouden, de vrouw werd vrijgelaten onder voorwaarden. De 31-jarige vrouw werd dinsdagochtend gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Zij werd vrijgelaten.

Jonas V. is geen onbekende voor het gerecht. Dit voorjaar werd de man nog veroordeeld voor slagen in de buurt van café De Flater in Aarschot in augustus vorig jaar. Slachtoffer Lef Rossi kreeg toen zonder reden rake klappen van Jonas V. en werd belaagd met een mes. Voor deze feiten kreeg de drugsverslaafde tien maanden cel met probatie-uitstel op voorwaarde dat hij zich liet behandelen voor zijn drugsprobleem en wegbleef uit het drugsmilieu.

Taal van extremistische en populistische politici treft schuld

De burgemeester liet eerder al weten geschokt te zijn door de beelden van de vechtpartij. “Dit is echt levensgevaarlijk en onaanvaardbaar. Hier hadden mensen ernstig gewond kunnen raken of erger.” Hij gaf ook al aan dat “de racistische ondertoon die bij dit incident naar voren lijkt te komen” hem zorgen baart.

Tijdens een interview met Radio 2 zette hij dinsdagnamiddag zijn standpunt nog wat kracht bij. Indien blijkt dat racisme de aanleiding is van deze vechtpartij, moeten de daders streng bestraft worden. “Men moet zich eens gaan bezinnen in Vlaanderen”, klinkt het. “Er zijn nogal wat extremistische en populistische politici en mensen die verantwoordelijkheid moeten nemen in onze maatschappij. Dit soort zaken kunnen wel eens het gevolg zijn van onverantwoord taalgebruik daarrond. Als verantwoordelijke moet men echt eens kunnen zeggen: Hier is een lijn en die is hier overschreden.”