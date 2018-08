Wereldgoal in La Liga: dit doelpunt zal zelfs Lionel Messi niet snel kopiëren

Athletic Club en SD Huesca sloten maandagavond de tweede speeldag in de Spaanse Primera Division af. Het werd uiteindelijk 2-2 in het San Mamés in Bilbao. Op zich een mooi resultaat voor de bezoekende promovendus, die een 2-0-achterstand omboog in een gelijkspel. Dat deed Huesca onder andere dankzij een wondermooi doelpunt van Luis Avila. Die pakte uit met een sublieme draai en knal, recht in de winkelhaak. Zelfs voor Lionel Messi zou dit een moeilijk kunststukje zijn.

Chimy Ávila bezorgde @SDHuesca een punt met dit technisch hoogstandje! ???? pic.twitter.com/XJRH35pXjv — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 augustus 2018