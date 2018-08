VIDEO. Nieuw zwembad is amper één dag open en krijgt al meteen af te rekenen met pech

Roeselare - Het fonkelnieuwe zwembad Sportoase in Roeselare krijgt al meteen af te rekenen met pech. Het zwemcomplex opende pas maandag de deuren, maar werd dinsdag in de vooravond al getroffen door een brand. Die ontstond in de sauna en zette het hele complex onder de rook.

Enkele sporters die aan het trainen waren in het fitnessgedeelte van het nieuwe complex merkten rookontwikkeling op via het ventilatiesysteem. Al snel bleek dat er een brand woedde in de sauna. Op het moment van de brand was daar gelukkig niemand aanwezig. Alle aanwezigen, 77 in totaal, werden geëvacueerd naar het nabijgelegen jeugdcentrum van KSV Roeselare, maar niemand raakte gewond. De sauna brandde volledig uit. In het hele complex hing veel rook.