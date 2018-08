Analisten discussiëren erop los... tot de naam van Roberto Martinez valt: "Ik ben sprakeloos"

Manchester United ging maandag met 0-3 onderuit tegen Tottenham. Een pijnlijke thuisnederlaag voor de Red Devils. Trainer José Mourinho maakte het bont op de aansluitende persconferentie, waarmee de Portugees de geruchten over een potentieel vertrek alleen maar voedde. En dus vonden ze het bij beIN Sports tijd om te praten over een mogelijke opvolger van Mourinho. Richard Keys hield een vurig pleidooi voor Zinédine Zidane, maar Andy Gray bracht een verrassende naam aan: Belgisch bondscoach Roberto Martinez. Tot ontsteltenis van zijn collega...

If Mourinho goes who should replace him at @ManUtd? Andy Gray's choice stuns @richardajkeys into silence! #beINPL #MUNTOT #MUFC pic.twitter.com/IoqF7d4469