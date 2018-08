Pornoactrice Stormy Daniels geeft interview over affaire met Trump: “De seks duurde twee minuten, als ik genereus ben”

Pornoster Stormy Daniels heeft opnieuw een groot interview gegeven over haar affaire met de Amerikaanse president Donald Trump. Dit keer sprak ze - heel openhartig - met een reporter van modebijbel Vogue. Toen haar gevraagd werd hoe het was om het bed te delen met Trump, antwoordde ze: “Hoeveel details kan je geven over twee minuten?”

Vijf maanden nadat ze voor het eerst details over haar affaire met Trump onthulde in het tv-programma ‘60 Minutes’ heeft de 39-jarige Daniels (echte naam Stephanie Clifford) opnieuw een ophefmakend interview gegeven. Ze praat voluit over de president, zijn advocaat Michael Cohen (die haar 130.000 dollar zwijggeld betaalde om de affaire stil te houden) en over het feit dat ze “als een vluchteling moest leven” door alle media-aandacht.

“Nooit bedreigd gevoeld”

Eerst de affaire. Volgens haar hadden de twee seks in een hotel in Lake Tahoe nadat ze elkaar hadden ontmoet op een golftornooi in 2006. “Het was normale mensen-seks”, zegt ze in het interview. “Duurde twee minuten, en dan ben ik nog genereus.” De reporter bleef doorvragen over de ontmoeting, maar… “hoeveel details kan je geven over twee minuten?”, antwoordde Daniels gevat. Ze voegde er nog aan toe dat ze de hotelkamer “zonder ruzie of discussie” had verlaten en dat ze zich nooit bedreigd heeft gevoeld door Trump en/of zijn gevolg. “Als ik gaan lopen was, had hij me nooit achternagezeten. Daar ben ik zeker van. Hij had me trouwens ook nooit kunnen vatten. Dat hij me nu nog te pakken zou krijgen, is nog onwaarschijnlijker.”

Volgens Daniels waren de twee beginnen te praten op het tornooi “omdat hij een morbide interesse had in de porno-industrie”. “Zakenmannen houden ervan om over zaken te praten. Hij stelde goede vragen.”

Van het een kwam het ander en de twee kwamen uiteindelijk in de hotelkamer terecht. “Toen ik uit de badkamer terugkwam, zat hij al in zijn ondergoed. Hij zei hey. Ik dacht...(ze rolt met haar ogen, nvdr.).”

Vluchteling

Het dinsdag op de website van Vogue gepubliceerde interview werd al een tijdje geleden afgenomen. Daniels klaagde nog dat ze “moest leven als een vluchteling”, “met paparazzi die voor haar huis in Texas kampeerden”. “We zijn in meerdere achtervolgingen betrokken geweest. Soms moesten we in het midden van de nacht van hotel veranderen omdat iemand ons ontdekt had”, zegt Daniels. Met “we” bedoelt ze zichzelf en haar advocaat Michael Avenatti. “Ook uit restaurants zijn we maar al te vaak moeten gaan lopen. Dat is de reden waarom ik nu zo mager ben.”

Stormy Daniels prijkt ook in de oktoberuitgave van Vogue. Voor de bijbehorende fotoshoot werd ze vastgelegd door de beroemde fotografe Annie Leibovitz.