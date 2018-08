Bewoonster komt om na zware brand in historische hoeve: man probeerde haar nog uit brandende woning te trekken

Dilsen-Stokkem - In hoeve De Damiaan in Elen, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem in Limburg, is dinsdagavond bij een zware brand een dode gevallen. Het gaat om de bewoonster van het huis.

Het vuur was ontstaan in de keuken. Op dat moment was de vrouw in het huis, terwijl haar man buiten aan het werken was. Hij probeerde haar nog naar buiten trekken, maar vermoedelijk was ze toen al zwaar bevangen door de rook. Uiteindelijk overleefde de vrouw de brand niet. De man, een zestiger, werd naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht dat dinsdagavond na verzorging weer verlaten.

De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg rukte met de grote middelen uit om de hevige brand te bestrijden. Andere Limburgse brandweerkorpsen brachten daarnaast extra tankwagens en bluswater ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De hoeve De Damiaan dateert van 1774 en was vroeger een vissersherberg aan de Maas. Bij hoge waterstanden van de Maas werd de historische hoeve in het verleden meermaals afgezonderd van de buitenwereld. De bewoner legde zelf een dijk aan om zijn huis te beschermen tegen het water.

De burgemeester van Dilsen-Stokkem Lydia Peeters (Open VLD) betuigde dinsdagavond haar medeleven met de familie van de bewoonster.