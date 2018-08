Waarom Antwerpen nu pas struikelstenen voor slachtoffers van Jodenvervolging plaatst

Antwerpen stond nog geen struikelstenen toe– gulden klinkers in de stoep die slachtoffers van de Jodenvervolging herdenken – omdat uitgerekend uit de eigen Joodse gemeenschap bezwaren kwamen. Nu geeft de stad toch toestemming, met een struikelsteen ter ere van Rosa Marinower en haar kleuterkinderen die vergast werden in Auschwitz.

Vijf jaar was Renée, en drie was haar broertje Nathan. Toch werden ze half augustus 1942, met hun moeder Rosa Marinower (28), uit hun huis in de Kroonstraat gelicht. Door de Sicherheitspolizei, geholpen ...