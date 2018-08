Pedofielen delen schaamteloos kinderporno op Pinterest

Niet alleen wie op zoek is naar leuke en creatieve ideeën vindt zijn weg naar Pinterest, maar ook pedofielen. Het was een lezeres van Het Nieuwsblad die op de netwerksite stootte op openbare profielen vol laakbare en zelfs kinderpornografische foto’s. “Het is echt uitzonderlijk dat pedofielen gebruikmaken van een sociaal medium”, klinkt het bij Child Focus, dat de zaak nu onderzoekt.

Digitale prikborden met namen als ‘Jung ist fun’ en ‘Little girl sexy and hot’ tonen foto’s met schaarsgeklede en naakte kinderen. Dit is het donkere kantje van Pinterest. Toegankelijk voor al wie er bij het doorklikken toevallig op stoot. Als we de links naar de openbare profielen voorleggen aan Child Focus, schrikken ze. “Kinderporno vind je tegenwoordig op het dark web of op afgeschermde fora. Vaak worden de beelden versleuteld zodat niet gelijk wie ze kan openen en bekijken”, zegt Dirk De­pover van de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. “Maar het is uiterst zeldzaam dat pedofielen zulke beelden op een sociale netwerksite plaatsen en becommentariëren.”

Ook Pinterest zelf zegt dat slechts een miniem deel van hun 200 miljoen actieve leden hun platform misbruikt. “We vertrouwen op een combinatie van pro­actieve maatregelen en gebruikersrapporten tegen kinderporno. Zo tonen we geen resultaten als mensen bepaalde termen zoeken. We moedigen ook gebruikers aan ons te verwittigen als ze dit soort inhoud tegenkomen”, zegt de Pinterestwoordvoerder die we in Londen contacteren.

Volgens een eerste blik van de specialist van Child Focus zit tussen de beelden die we hen bezorgden zeker kinderpornografisch materiaal. Foto’s waarvoor de maker en de verspreider gestraft kunnen worden. Foto’s die gemaakt zijn om de seksuele lusten van de pedofiel te bevredigen.

Niet dat de ‘gewone’ beelden onschuldig zijn. “De bedoelingen van de verspreider zijn ongezond. Ook de commentaren van andere Pinterestgebruikers wijzen op pedofiele neigingen. Ze schaden de eerbaarheid van de afgebeelde kinderen.” Zo lezen we heel schunnige en seksistische opmerkingen over de geslachtsdelen van de afgebeelde jongens en meisjes, schrijven bevriende gebruikers openlijk dat ze seks met de kinderen op de beelden willen of dat ze niet kunnen wachten tot hun dochters thuiskomen.

Identificeren is redden

Child Focus gaat de beelden nu analyseren, samen met de federale politie. “De bedoeling is om de foto’s van het internet te halen en de daders op te sporen en te vervolgen. We willen de kinderen ook identificeren. Want elk gekend kind is een gered kind. Zo kunnen we hen behoeden voor verder misbruik en de nodige zorg geven.”

In de eerste 6 maanden van 2018 liepen bij Child Focus al 1.200 meldingen over kinderporno binnen. Dat zijn er opmerkelijk veel in vergelijking met de 700 van 2017. “De alertheid bij de mensen is gegroeid. Al is dit cijfer ook jammer genoeg het gevolg van een wereldwijde toename aan kinderporno.” Child Focus vraagt om telkens melding te maken via Stopchildporno.be. “Weet dat kinderporno niet iets louter virtueel is, maar een registratie van misbruik van kinderen van vlees en bloed.”