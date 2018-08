Cijfers bewijzen: minder stikstof in lucht na invoering Gents circulatieplan

Gent - De hoeveelheid stikstof in de Gentse lucht is met een vijfde afgenomen sinds de invoering van het circulatieplan. Die daling is dubbel zo groot als in de rest van Vlaanderen. Als het van Groen-voorzitter Meyrem Almaci afhangt, komt er ook in andere steden een circulatieplan.

Het Gentse circulatieplan, in­gevoerd door het rood-groene stadsbestuur, weert het doorgaande autoverkeer uit het centrum. Anderhalf jaar later is de luchtkwaliteit in Gent aanzienlijk verbeterd. Dat bewijzen cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die in twintig straten metingen deed op vraag van het stadsbestuur. De resultaten, die Het Nieuwsblad/De Gentenaar kon inzien, tonen een ­positieve evolutie. Gemiddeld is de hoeveelheid stikstof gedaald met 18 procent, of 7,4 microgram per kubieke meter.

In de rest van Vlaanderen zag de VMM in die periode een gemiddelde daling van 3,7 microgram per kubieke meter. Het verschil met de Gentse resultaten is “een sterke indicatie dat er een aanzienlijk lokaal effect is”, concludeert de VMM. Lees: het circulatieplan werkt.

“Dat circulatieplan zorgde voor minder ongevallen, minder files én meer fietsers en gezondere lucht. De inwoners krijgen hun stad terug”, zegt partijvoorzitter Meyrem Almaci van Groen. “Het loont om de politieke moed te hebben om zo’n ingrijpend beleid in te voeren en als het van ons afhangt, doen we dit elders ook. Als Antwerpenaar kun je daar enkel jaloers op zijn. Het stadsbestuur maakt daar een fundamenteel ­andere keuze. Kijk naar het Opera­plein, waar een enorme ­ondergrondse parking komt. Gevolg: meer auto’s in het centrum en een betonnen vlakte waar je geen bomen kunt planten. Elke stad zal vroeg of laat het Gentse voorbeeld volgen.”

Lokale ondernemers

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever deed zijn standpunt in een vorig debat uitvoerig uit de doeken. “Je moet mensen op alle mogelijke manieren verleiden: kwaliteitsvol openbaar vervoer, fietspaden, fietspremies,… Wat wij niet gaan doen, nooit gaan doen, is mensen dwingen om de auto uit de stad weg te bannen. Want dan word je een provinciale stad. Een stad is ook kmo, economie. Niet alleen een oase van provinciale rust.”

En dat is net wat tegenstanders van het Gentse circulatieplan ­argumenteren: dat het nefast is voor de middenstand en horeca. Maar dat ontkent Almaci. “Stemmingmakerij van andere partijen. Als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat Gent het net beter doet dan andere steden. Er zijn meer starters én minder faillissementen. Niet iedereen staat achter het circulatieplan, maar het is een permanente oefening. We blijven de dialoog opzoeken. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we op termijn iedereen meekrijgen.”

De eerste grote test komt er al over ruim een maand. Voor heel Vlaanderen, bij de lokale verkiezingen.