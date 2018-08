Pure nostalgie: de Bambix-koekjes zijn terug

Alles komt terug. Ook Bambix, het legendarische merk van kinderkoekjes met honing.

De geschiedenis van Bambix begon in 1896 in Zoetermeer, Nederland. Het duurde nog tot 1961 voor “het beertje dat doet groeien” zijn eerste stapjes op de Belgische markt zette. In 2008 werd ­Nutricia, dat Bambix produceerde, overgenomen door het Franse Danone. De Fransen lieten in 2015 de naam Bambix vallen en brachten de groeimelk onder de paraplu van Olvarit.

Vorig jaar kwam dan het nieuws dat Inex, een melkproducent uit het Oost-Vlaamse Bavegem, de groeimelkactiviteiten van Olvarit overnam. Zo werd Inex ook eigenaar van het merk Bambix, dat in 15 landen gedeponeerd is. Inex herdoopte de groeimelk meteen tot Bambix en liet vorig jaar al verstaan dat het ook de mythische koekjes zou herlanceren. Dat is intussen gebeurd: de primeur was voor Colruyt en vanaf september volgen de andere supermarkten.