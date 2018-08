Club Brugge zit zeker in pot vier tijdens de Champions League-loting, verliezend finalist Liverpool leeft op hoop

De potten voor de loting van de Champions League op 30 augustus zijn zo goed als bekend. Enkel drie van de zes play-offs moeten nog gespeeld worden om de laatste drie deelnemers aan de groepsfase te bepalen. Club Brugge weet ondertussen dat het in de vierde en laatste pot zit.

Ajax plaatste zich dinsdag ten koste van Dinamo Kiev, terwijl Young Boys Bern won van Dinamo Zagreb en AEK Athene overleefde tegen Videoton. Er zijn dus nog maar drie tickets te verdelen voor de groepsfase van het kampioenenbal:

BATE Borisov - PSV (heen 2-3)

Benfica - PAOK Saloniki (heen 1-1)

Rode Ster Belgrado - Red Bull Salzburg (heen 0-0)

De loting

Op 30 augustus gaan in Monaco de zes winnaars van de play-offs en de 26 al geplaatste clubs in de trommel voor de loting van de groepsfase. Voorlopig is enkel pot 1 volledig bekend met de winnaars van de Champions League en Europa League, en de kampioenen van Spanje, Engeland, Italië, Duitsland, Frankrijk en Rusland.

Dat zijn:

Real Madrid

Atlético Madrid

Barcelona

Manchester City

Juventus

Bayern München

Paris Saint-Germain

Lokomotiv Moskou

De overige drie potten worden samengesteld op basis van de clubranglijst van de UEFA. Dat is een lijst waarbij clubs gerangschikt worden op basis van een coëfficiënt opgebouwd uit de Europese prestaties van de voorbije seizoenen. Zo leidt Real Madrid met 162.000 punten, voor Atlético en Bayern.

Club Brugge

Club Brugge bezet plaats vijftig met 29.500 punten en is daarom zeker van een plek in pot vier. Voor de wedstrijden van dinsdag posteerde blauw-zwart zich nog in pot drie, maar Ajax duwt de Belgische kampioen naar beneden. Wie daar ook zeker bij zal zitten, zijn het Inter van Radja Nainggolan en Hoffenheim. Ook het Valencia van Michy Batshuayi kan daar bijkomen.

Foto: EPA-EFE

Liverpool leeft intussen op hoop. De Reds, vorig seizoen verliezend finalist, zitten momenteel nog in pot twee maar hebben daar wel het laagste coëfficiënt. Als Benfica zich kwalificeert ten koste van PAOK, zakken Jürgen Klopp en co naar pot drie. Als de Grieken stunten, wat kan na de 1-1 in Portugal, blijft Liverpool in pot drie.

Als de hoogste gerangschikte clubs zich plaatsen vanuit de play-offs zullen dit potten 2, 3 en 4 zijn, met Liverpool dus in de derde bokaal.

POT 2

Borussia Dortmund

FC Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Benfica

Napoli

Tottenham

AS Roma

POT 3

Liverpool

Ajax

Schalke 04

Olympique Lyon

AS Monaco

Red Bull Salzburg

CSKA Moskou

PSV

POT 4

Valencia

Viktoria Plzen

Club Brugge

Galatasaray

Young Boys

Inter

Hoffenheim

AEK Athene