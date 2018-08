Zesde Belgische club komt eraan voor Mbaye Leye: 35-jarige aanvaller is op weg naar Moeskroen

De carrière van Mbaye Leye (35) in de hoogste afdeling lijkt nog niet voorbij. De gewezen spits van onder meer Zulte Waregem (3x), AA Gent, Standard, Lokeren en Eupen is op weg naar zijn zesde Belgische club: Moeskroen.

Zij die dachten dat de rol van Leye op het hoogste voetbalvlak in België is uitgespeeld, hebben het verkeerd voor. De Senegalese spits, die in 272 wedstrijden in de Belgische eerste klasse 115 keer scoorde, is op weg naar Excelsior Moeskroen.

“We zijn ermee bezig”, geeft Paul Allaerts, algemeen directeur van Moeskroen, toe. “Het is nog niet honderd procent rond, maar we willen hem erbij voor zijn ervaring en als doelpuntenmaker. We kennen allemaal zijn uitstekend parkoers bij Zulte Waregem en vorig seizoen was hij bij Eupen, toch een degradatiekandidaat, nog goed voor negen goals in 21 wedstrijden. Wij kunnen nog zo’n speler in de aanval gebruiken.”

Leye is nog altijd de speler die de meeste goals maakte in Play-off 1, 22 in totaal.

Leye heeft er een woelig jaar opzitten. De aanvaller wenste vorig seizoen rond deze tijd zijn contract niet te verlengen bij Zulte Waregem omdat hij uit het voorstel “een gebrek aan respect” voelde. De Senegalees vond onderdak bij Eupen, waar hij de jongeren op het juiste pad moest zetten en voor goals moest zorgen.

Weg bij Eupen

Leye begon daar met zijn leiderscapaciteiten met volle moed aan en ook het scoren lukte zeer goed. Tot hij door trainer Claude Makelélé plots uit de selectie werd gezet. Over de reden werd nooit duidelijk gecommuniceerd, maar intussen is het duidelijk dat het om een machtsstrijd in de kleedkamer ging. Met de Spaanse aanvoerder Luis Garcia en Leye zaten er twee hanen op het erf en dat boterde niet. Makelélé koos voor Luis Garcia en slachtofferde Leye. Eupen redde zich in extremis en niet lang daarna werd het contract van Leye, die in de zomer van 2017 voor drie jaar tekende, ontbonden.

Daardoor ligt de weg naar Moeskroen, dat dit weekend nota bene met zeven Belgen het meest Belgisch getint was in eerste klasse, open.