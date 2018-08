Rezaei van straatvoetballer naar duurste transfer in België: “Als ik straks tegen Barça speel, kijkt heel Iran mee”

Debuteren in de topper tegen Anderlecht? Kaveh Rezaei (26) keek er amper van op. De Iraanse spits speelde in zijn thuisland immers derby’s voor 100.000 toeschouwers. Na een sprong in het ongewisse van Iran naar Charleroi volgt straks zijn debuut in de Champions League met Club Brugge. De nieuwe chouchou van Jan Breydel is ‘living the dream’. “Ik koos Europa boven het geld. Mijn carrière is het enige wat mij interesseert.”