Verhuren is het nieuwe verkopen: Anderlecht leent grote namen ter waarde van 30 miljoen uit

Vroeger leende Anderlecht vooral talenten uit in de hoop dat ze als betere spelers zouden terugkeren. Vaak mislukte dat. Dit seizoen leent Anderlecht alleen grote namen uit. Maar waarom? Paars-wit wilde toch liever snel geld genereren om de schulden af te bouwen? In veel gevallen kon het gewoon niet anders. Anders was het financiële verlies veel te groot.