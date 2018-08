Pech voor Nacer Chadli: Rode Duivel lijkt veroordeeld tot de Engelse tweede klasse

Twee dagen voor het verstrijken van de transferdeadline lijkt er geen verandering te komen in de situatie van Nacer Chadli bij West Brom).

De Rode Duivel zakte met zijn ploeg naar de Championship en had een clausule in zijn contract waardoor hij voor 18 miljoen pond (19,5 miljoen euro) kon vertrekken. Ondanks interesse uit Turkije heeft geen enkele club zich voor hem gemeld. Intussen is de clausule verstreken, maar West Brom blijft een behoorlijke som vragen voor de polyvalente middenvelder. Zoals de zaken er nu voorstaan, blijft Chadli minstens tot januari in Birmingham en voetbalt hij dus een half jaar in tweede klasse.

Chadli weegt wel op de loonmassa van West Brom, maar niet in die mate dat de club met Chinese eigenaars onder druk staat te verkopen. De Baggies hebben de ambitie om onmiddellijk weer te stijgen naar de Premier League en daarbij zou Nacer Chadli een belangrijke rol kunnen spelen.