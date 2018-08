Guillermo Ochoa blijft dé geknipte keeper voor Standard (ondanks nieuw kapsel)

Het scheelde geen haar of Standard-keeper Guillermo Ochoa had Luik deze zomer verlaten. De Mexicaan stond na het WK onder meer in de belangstelling van Napoli, maar dat ging niet door.

Niet dat er nu een haar in de boter zit. De doelman is volwassen en verstandig genoeg om kalm te blijven en alles te geven voor de Rouches. Om dat te symboliseren, is hij nu zijn wilde haren kwijt. Letterlijk. Op de open training van Standard daagde hij op zonder de bekende weelderige krullen, maar met een kort kapsel. Hij is dus nog steeds de geknipte keeper voor Standard.

Foto: BELGA

Foto: BELGA