CLUBNIEUWS. Duurste transfer ooit voor Charleroi, goed nieuws voor Club Brugge, Mbokani het bos in

Er wordt stilaan uitgekeken naar de zesde speeldag in de Jupiler Pro League. Bij Club Brugge kregen ze in dat verband goed nieuws uit de ziekenboeg, terwijl ze in Charleroi geld gaan uitgeven en bij Antwerp nieuwkomer Mbokani het bos indook. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Werken aan transfer Zuparic

Bij Anderlechtis er nog geen definitieve doorbraak in het dossier Dario Zuparic. Adrien Trebel bezocht gisteren zijn ex-ploeg Nantes. Kenny Saief hervatte deze week de groepstraining.

ANTWERP. Mbokani met Antwerp het bos in

Dieumerci Mbokani is volop aan het werken om zo snel mogelijk klaar te zijn voor de strijd bij Antwerp. Maandag had de hele kern een vrije dag, maar de Congolees was toen al op de club om met fysiektrainer Peter Catteeuw aan zijn conditionele achterstand te werken. Gisteren stond hij dan voor het eerst tussen de andere spelers. In de voormiddag trok de groep naar het bos voor een looptraining, na de middag stond er een veldtraining op het programma.

Antwerp staat ook op het punt zich te versterken met een centrale verdediger. De club heeft een akkoord met het Noorse Sandefjord over Abdoulaye Seck (26), een Senegalese centrale verdediger van 1,92 meter. Vandaag rondt de club de deal helemaal af met de speler. Antwerp haalt Seck omdat de blessure van Dylan Batubinsika langer aansleept dan verwacht.

Afgelopen weekend moest ook Borges geblesseerd verstek geven. Coach Laszlo Bölöni liet vorige week al verstaan dat hij er graag een extra centrale verdediger bij wilde. (gegy)

CHARLEROI. Duurste transfer ooit

Charleroi wil Adama Niane (Troyes) aantrekken als aanvaller om de vertrokken Kaveh Rezaei te vervangen. De Carolo’s willen zo’n 700.000 euro betalen voor de 25-jarige Malinese international, wat hem prompt de duurste inkomende transfer ooit van Charleroi zou maken.

Vorig seizoen was Niane goed voor acht doelpunten in de Ligue 1 met Troyes en het jaar voordien werd hij met 23 doelpunten topschutter in de Franse tweede klasse. Toen toonde Anderlecht ook even interesse. Daarnaast volgt Charleroi ook Marcello Trotta, een 25-jarige spits van Sassuolo, maar die piste is momenteel minder concreet. (bvv)

CLUB BRUGGE. Diatta weer beschikbaar

Mogelijk kan Leko vrijdag voor de verplaatsing naar Zulte Waregem opnieuw rekenen op Diatta. De Senegalees brak eind juli zijn pols tijdens de Supercup tegen Standard en trainde meer dan een maand met een gipsverband. Deze week wisselde hij zijn gips voor een ondersteunende brace, waardoor Diatta opnieuw in aanmerking komt voor een selectie. Aangezien de flankaanvaller al enkele weken gewoon meetraint, is het niet ondenkbaar dat hij aan de Gaverbeek op de bank zit.

Ook voor Vossen en Mata gaat het de goede kant op, al komt de wedstrijd van vrijdag voor Vossen nog te vroeg. De aanvaller, die sukkelt met de knie, trainde gisteren opnieuw indivi­dueel. Mata drijft zijn trainingsarbeid op, maar zal ten vroegste eind september beschikbaar zijn. (jve)

AA GENT

Darko Bjedov (29) verlaat AA Gent en tekende bij het Servische Vojvodina Novi Sad. (ssg)

GENK

Clement selecteerde 25 spelers voor de trip naar Brondby. Onder hen ook Screciu en Ingvartsen, die maandag een geslaagde rentree maakte met een goal en een assist in de beloftenmatch. Van de A-kern ontbreken alleen nieuwkomer Fiolic en Karelis, voor wie nog een oplossing wordt gezocht. (mg)

KV KORTRIJK

GGisteren werd er twee keer getraind. Rolland en Ouali konden weer pijnvrij meedoen. Vorige week trainden Rolland en Ouali uit voorzorg individueel. Kaminski’s blessure is ook genezen. De keeper traint voluit mee en kan zondag weer opgesteld worden. (gco)

STANDARD

Zo’n 700 fans zakten af naar de Académie Robert-Louis Dreyfus voor de open training. Pocognoli kregen we niet te zien. De linksback blesseerde zich tegen STVV aan de adductoren, maar nader onderzoek bracht al aan het licht dat geen scheur opliep. Pocognoli traint een paar dagen individueel. (bfa)

STVV

STVV trainde gisteren twee keer, vandaag opnieuw. Legear, Bezus, Ceballos en Steppe bleven aan de kant met allerlei kwaaltjes. STVV ontvangt in de 1/16de finales van de beker Duffel op Stayen. De ploeg uit de tweede amateurliga schakelde in de vorige ronde Westerlo uit met een duidelijke 3-0. (gus)