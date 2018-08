Wiesbaden laat Erdogan-standbeeld weghalen

De stad Wiesbaden heeft beslist om het gouden standbeeld van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, dat deel uitmaakte van een kunstenfestival, te laten weghalen. De veiligheid kon niet langer gegarandeerd worden, meldt de stad dinsdagavond via Twitter.

Op Twitter zijn beelden te zien hoe het standbeeld met behulp van een brandweerkraan neergehaald wordt. De politie zegt dat het opruimen van het vier meter hoge standbeeld zonder incidenten verlopen is.

Dinsdagavond kwam het tot heftige woordenwisselingen tussen aanhangers en tegenstanders van de Turkse president aan de voet van het beeld. Een politiewoordvoerder sprak van een “licht agressieve stemming”.

Foto: Arne Dedert/dpa

“Op een mens gelijkend standbeeld”

De kunstinstallatie op de biënnale van Wiesbaden veroorzaakte heel wat ophef. Ook het stadsbestuur reageerde verrast. In de aanloop naar biënnale gaf ze de goedkeuring voor een “op een mens gelijkend standbeeld”, communiceert de stad dinsdag. Maar het was niet duidelijk “dat het om een Erdogan-standbeeld zou gaan”.

De intendant van het staatstheater van Wiesbaden, Uwe Eric Laufenberg, verdedigt de installatie als een statement voor de vrije meningsuiting. “Het standbeeld zal zeker en vast tot discussie leiden. En het zal de verschillende meningen over een dergelijk standbeeld zichtbaar maken. Kunst maakt zichtbaar wat is. We moeten hetgeen is zichtbaar maken. Vervolgens moeten we daarmee omgaan”, zei hij aan de Wiesbadener Kurier.

Het kunstenfestival loopt nog tot zondag. Thema dit jaar is “Bad news”.