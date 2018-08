Musk laat zich opnieuw uit over duiker Thaise grot

Elon Musk, de topman van Tesla, heeft weer eens een opmerkelijke tweet de wereld in geslingerd. Hij kwam in een berichtje op Twitter terug op de kwestie met de Thaise voetballertjes die meer dan twee weken vastzaten in een onder water gelopen grottenstelsel, waarvoor hij eerder deze zomer nog flink door het stof moest gaan.

Toen de groep voetballertjes vastzat in de grot bood ook Musk zijn hulp aan, maar een van de reddingsduikers noemde dat een pr-stunt. De baas van de autobouwer maakte de duiker vervolgens voor “pedo” uit in een tirade op Twitter. Musk heeft hiervoor later zijn excuses aangeboden en de tweets verwijderd.

Maar dinsdag refereerde hij opnieuw aan de kwestie. “Vind je het niet gek dat hij me nooit heeft aangeklaagd? Hij werd gratis juridische bijstand aangeboden”, tweette Musk in een antwoord aan een andere Twittergebruiker.

You don’t think it’s strange he hasn’t sued me? He was offered free legal services. And you call yourself @yoda … — Elon Musk (@elonmusk) 28 augustus 2018

Musk heeft ondertussen al de reputatie een impulsieve twitteraar te zijn. Een tijd geleden veroorzaakte hij ook al opschudding door op de microblogwebsite aan te kondigden dat hij overwoog om Tesla van de beurs te halen. Naar aanleiding daarvan is de Amerikaanse beurswaakhond SEC een onderzoek naar Musk begonnen. Hij heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan fraude en koersmanipulatie.