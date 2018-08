Trump: “Google, Twitter en Facebook begeven zich op gevaarlijk terrein”

“Wat Google en andere bedrijven aan het doen zijn – kijk maar naar wat er aan de hand is op Twitter en bij Facebook – ze kunnen maar beter voorzichtig zijn, want je kan dat mensen niet aandoen”, zei Trump in de marge van een ontmoeting met FIFA-baas Gianni Infantino in het Oval Office. “We hebben letterlijk duizenden en duizenden klachten die binnenkomen.”

Eerder dinsdag had de Amerikaanse president op Twitter al uitgehaald naar Google. “Zoekresultaten naar ‘Trump News’ laten enkel de meningen/verslaggeving van Fake News Media zien”, luidt het. “Met andere woorden: ze hebben ze gemanipuleerd.” Volgens het staatshoofd worden Republikeinse, conservatieve en “eerlijke” media stilgezwegen. Het was niet de eerste keer dat Trump stelde dat sociale media bepaalde stemmen negeren.

(Lees verder onder de tweets)

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!