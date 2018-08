3.500 kilo cocaïne voor 150 miljoen euro: vier arrestaties na megavondst in Antwerpense haven

Antwerpen - De politie heeft in het Nederlandse Oosterhout (Noord-Brabant) drie mannen en een vrouw aangehouden die betrokken zouden zijn bij de smokkel van 3.500 kilo cocaïne. De drugs werden afgelopen weekeinde in een zeecontainer in de haven van Antwerpen onderschept. De coke zat verstopt tussen een partij bananen uit Zuid-Amerika, met eindbestemming een transportbedrijf in Oosterhout. De straatwaarde van de drugs ligt op zeker 150 miljoen euro.

Het grootste deel van de cocaïne is in Antwerpen door de politie uit de container gehaald. De Nederlandse politie volgde het transport dat eindigde bij Van Wanrooy Transport in Oosterhout. Daar hield de politie maandag twee mannen van 55 en 58 jaar en een 33-jarige vrouw uit Oosterhout aan, die net waren begonnen met het inspecteren van de lading. De 54-jarige Belgische chauffeur van de vrachtwagen werd ook opgepakt. In Woerden werd vervolgens een vijfde verdachte gearresteerd, een 31-jarige Rotterdammer.

Op verschillende locaties heeft de politie huiszoekingen verricht. Daarbij zijn onder meer administratie en gegevensdragers in beslag genomen. Financieel directeur Mario Heeren van Van Wanrooy Transport bevestigt dat de 55-jarige directeur, twee werknemers en een ex-werknemer van het bedrijf zijn gearresteerd. Het bedrijfspand waar de container naartoe was gebracht werd volgens hem verhuurd.

De directeur van het transportbedrijf is in het verleden al eens verdachte geweest in een grote drugssmokkelzaak. Hij werd toen vrijgesproken.