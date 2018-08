Brazilië stuurt soldaten naar de Venezolaanse grens

Vanwege de vluchtelingencrisis in de regio heeft de Brailiaanse regering soldaten naar de grens met buurland Venezuela gestuurd. De militairen zullen voorlopig twee weken ingezet worden in de noordelijke staat Roraima, zei staatshoofd Michel Temer dinsdag, na een vergadering van zijn kabinet in hoofdstad Brasília.

Zuid-Amerika maakt de grootste vluchtelingencrisis mee uit zijn geschiedenis. Honderdduizenden Venezolanen zijn de voorbije maanden op de vlucht geslagen voor honger en ellende naar de buurlanden. Volgens de Verenigde Naties verlieten al 2,3 miljoen inwoners Venezuela. De landen van de regio staan daardoor onder toenemende druk. Tien dagen geleden werden in het noorden van Brazilië vluchtelingen aangevallen. Vorige week voerde ook Peru al scherpere inreisvoorwaarden in voor Venezolanen. Duizenden Venezolanen probeerden daarom om het Andes-land te bereiken nog voor de nieuwe regels van kracht zouden worden.