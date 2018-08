Nieuwe poging tot wapenstilstand in Oost-Oekraïne

Enkele dagen geleden vond nog een militaire parade plaats in Oekraïne, om de onafhankelijkheid sinds 1991 te vieren. Foto: Photo News

In Oost-Oekraïne is ter gelegenheid van het nieuwe schooljaar een nieuwe poging tot wapenstilstand ondernomen. De gevechten tussen regeringstroepen en pro-Russische separatisten werden dinsdagnacht gestaakt. De conflictpartijen kwamen het staakt-het-vuren overeen vorige week onder bemiddeling van de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OVSE).

Al aan de vooravond van de wapenstilstand beschuldigde het Oekraïense leger de separatisten van nieuwe aanvallen met mortiergranaten en handvuurwapens. Maar de situatie zou onder controle zijn.

De voorbije jaren waren er al bestanden aan het begin van het nieuwe schooljaar, met Pasen of met Kerstmis. Maar die mislukten steeds na korte tijd. In het conflict, dat in 2014 losbarstte, zijn volgens de Verenigde Naties al tienduizend personen om het leven gekomen.