Mourinho stuurt zelf aan op ontslag bij Manchester United: Portugees theater om 16 miljoen euro

Het is de wereld op zijn kop. Na de 0-3-nederlaag van Manchester United tegen Tottenham stuurt trainer José Mourinho zelf aan op zijn ontslag. Zo kan hij een vergoeding van zo’n 15 miljoen pond (16,5 miljoen euro) opstrijken. Precies om die reden wil Man U hem nog even in het zadel houden. Een giftige situatie die negatief afstraalt op de Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini.