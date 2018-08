N49 volledig versperd na ongeval in Assenede

Assenede -

Door een ongeval is de N49/E34 richting Antwerpen volledig versperd in Assenede, ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwburgstraat. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Lokaal kan je omrijden via de parallelweg, maar verkeer over lange afstand wordt gevraagd om de E17 of de E40 te nemen.