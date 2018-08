AA Gent kan tegen Bordeaux toch nog rekenen op Foket

Yves Vanderhaeghe selecteerde 20 spelers voor de return in de Play-offs van de Europa League. Opvallend: Thomas Foket prijkt eveneens op de 20-koppige namenlijst.

Zo keert Lovre Kalinic terug in de Gentse selectie voor de cruciale partij in ‘Stade Matmut Atlantique’, waar de Buffalo’s met een 0-0 uitgangspositie in de achterzak op zoek gaan naar een plaatsje in de groepsfase van de Europa League. Daarnaast is er ook voor Dylan Bronn een plaatsje voorzien op de charter waarmee de spelers naar Bordeaux afreizen. De Tunesische international speelde maandagavond, net als Giorgi Kvilitaia en Franko Andrijasevic - nog een uurtje met de Gentse beloften tegen Anderlecht. Kvilitaia, auteur van een winning goal met zijn eerste baltoets na amper 28 seconden speeltijd, was maandag eveneens goed op schot want nog in het openingskwartier kwam de Georgiër alweer tot scoren.

In vergelijking met vorig weekend keert ook Vadis Odjidja (geschorst tegen Lokeren) terug in de Gentse wedstrijdkern.

Opvallend: Thomas Foket prijkt eveneens op de 20-koppige namenlijst. De flankverdediger zal morgen dan toch nog in actie komen voor de Buffalo’s om vervolgens vrijdag af te reizen naar Reims, vermits zijn transfer naar Stade Reims op enkele details na afgerond is.